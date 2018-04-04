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Hakan Atilla için 15 yıl hapis cezası talebi

İran'a yönelik ambargoyu delmek ve kara para aklamak suçundan ABD'de yargılanan Hakan Atilla için Başsavcılık, en az 15 yıl 8 hapis ve 500 bin dolar para cezası talebinde bulundu.

DHA | 04.04.2018 - 20:24..
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Hakan Atilla için 15 yıl hapis cezası talebi

ABD'de yargılanan ve Reza Zarrab'ın itirafçı olmasıyla 1 numaralı sanık durumuna düşen Hakan Atiila için istenen ceza belli oldu.

15 YIL+YARIM MİLYON CEZA TALEBİ

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, jüri tarafından suçlu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için en az 15 yıl hapis, yarım milyon dolar da para cezası verilmesini istedi.

Başsavcılık, davaya bakan Hakim Richard Berman'a yolladığı dilekçede ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek', 'ABD'yi aldatma suçuna iştirak', 'ABD bankalarını dolandırmak', 'ABD bankalarını dolandırmaya iştirak', 'Kara para aklama suçuna iştirak' maddelerinden suçlu bulunan Atilla'nın en az 15 yıl hapis cezası alması gerektiğini savundu.

AVUKATLARI 4-5 HAPİS TALEP ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Atilla'nın avukatları, mahkemeye 64 sayfalık dilekçe sunarak müvekkillerinin az ceza alması için 'merhamet' istemişti. Avukatlar, Atilla'ya 4-5 yıl hapis cezası verilmesini talep etmişti.

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