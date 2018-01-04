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Hakan Atilla'nın avukatı: Zarrab'a inandılar

New York'taki mahkemenin Reza Zarrab'ın bir şovu olduğunu belirten Atilla'nın avukatı Rocco, "Atilla garip bir oyunun kurbanı oldu" şeklinde konuştu.

AA | 04.01.2018 - 01:22..
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ABD'de görülen davada jürinin 5 ithamdan suçlu bulduğu Hakan Atilla'nın avukatı Victor Rocco, "Karar hayal kırıklığı yarattı" ifadelerini kullandı. 11 Nisan'da Atilla'nın alacağı cezaya karar verilecek duruşmanın ardından temyize gideceklerini söyleyen Rocco, "Atilla masum ve mücadelesine devam edecek." dedi.

Hakan Atilla'nın avukatı: Zarrab'a inandılar

"JÜRİ SARRAF'A İNANDI"

Bu davanın Atilla ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını ve Rıza Sarraf'ın şovu olduğunu vurgulayan Rocco, "Atilla garip bir oyunun kurbanı oldu." ifadesini kullandı.

Savunma avukatlarından Cathy Fleming ise Atilla'nın gerçek bir beyefendi olduğunu belirterek, "Jürinin Sarraf'a inanması ve resmi görememesi hayal kırıklığı yarattı." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Atilla'nın avukatı: Zarrab'a inandılar

CEZA DURUŞMASI 11 NİSAN'DA

12 jüri üyesi tarafından her bir suçlamayla ilgili ayrı ayrı oy birliğiyle alınan kararın ardından Yargıç Richard Berman'ın 11 Nisan'da duruşma yaparak Atilla'nın alacağı cezaya karar vereceği bildirildi.

Davanın esastan görülmesi süreci 28 Kasım'da başlamıştı. Tanıkların dinlenmesinin ardındansa 12 kişiden oluşan jüri sanığın suçlu olup olmadığına karar verme için görüşmelere başlamıştı.

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