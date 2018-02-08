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Hakan Atilla'nın beraat talebi reddedildi

Mehmet Hakan Atilla’nın, avukatları aracılığıyla yaptığı beraat başvurusu, Yargıç Richard Berman tarafından reddedildi.

DHA | 08.02.2018 - 00:09..
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Savunma ekibi, Savcılığın Atilla'nın yaptırım delme programıyla ABD bağlantısını bildiğini ya da çok sayıda komployla bağlantılı olduğunu kanıtlamayı başaramadığı gerekçesiyle, yargıçtan jüri kararını düşürmesini talep etmişti.

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Hakim Berman, 25 sayfalık karar metninde, özellikle Reza Zarrab'ın tanık sandalyesindeki ifadelerine geniş yer verirken, duruşmanın diğer önemli tanığı 17 Aralık soruşturmasının amirlerinden Hüseyin Korkmaz'ın ifadelerine hiç değinmedi.

Berman, Hazine Bakanlığı'nda Terörizm ve Finansal İstihbarattan Sorumlu Bakan Yardımcısı David Cohen, OFAC Direktörü Adam Szubin, OFAC Danışmanı Joshua Kirschenbaum, OFAC Yaptırımlar Koordinatörü Lisa Palluconi ve Deutsche Bank'tan Douglas Sloan'un ifadelerinden alıntılara yer verdi.

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