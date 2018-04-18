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Hakan Atilla'nın yakınları yargıca mektup yazdı

ABD'de yargılanan Halkbank eski Genel Müdür YardımHakan Atilla’nın ailesi, akrabaları ve arkadaşları, davaya bakan Yargıç Richard Berman’a 102 ayrı mektup gönderdi.

DHA | 18.04.2018 - 09:14..
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ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delme ve kara para aklama ve bankacılık sahtekarlığı ile bunlarla ilintili suçlardan New York’ta tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ailesi, akrabaları ve arkadaşları, davaya bakan Yargıç Richard Berman’a "duygu yüklü mektuplar" yazdı.

HAKAN ATİLLA İÇİN 102 AYRI MEKTUP

ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı elektronik sisteme önce gizlilik kaydıyla konulan mektuplar daha sonra, kamuya ve medyaya açılarak yayınlandı. Hakan Atilla’nın eşi Burçin, oğlu Burkan, annesi Ayşe ve babası Mehmet Işık Atilla, akrabaları ile arkadaşlarının kendi el yazılarıyla kaleme aldıkları toplam 102 ayrı mektubun her birinde, New York’ta tutuklu olan Mehmet Hakan Atilla’nın suçsuzluğu savunuldu.

Hakan Atilla'nın yakınları yargıca mektup yazdı
Hakan Atilla ve Burçin Atilla mahkemede (Arşiv)

"DÜRÜST, ÇALIŞKAN, TOPLUM TARAFINDAN TAKDİR GÖREN"

Mektuplarda Hakan Atilla’nın dürüstlüğü, ailesine olan sevgisi ve bağlılığı, çalışkanlığı örnek gösterilerek Yargıç Berman’dan, önümüzdeki haftalarda cezası açıklanacak Hakan Atilla’ya ‘merhamet’ göstermesi ve mahkum etmemesi istendi.

"HAYATA YENİDEN TUTUNABİLMEMİZ..."

Hakan Atilla’nın eşi Burçin Atilla, Berman’a yazdığı mektubu, "Uyumlu, mutlu ve huzurlu, toplum tarafından takdir gören evliliğimizde en zor olan, bugünlerde ayrı geçirdiğimiz günlerdir. Bir araya gelerek güzel günlerimize devam edebilmek, son nefesime kadar Hakan’ın elini tutabilmek tek dileğimdir. Hayata yeniden tutunabilmemiz, onurlu, mutlu ve sağlıklı, tüm sevdiklerimizle yaşamamızı sürdürebilmemiz için lütfen Hakan’ı mahkum etmeyin. Sağduyunuza güveniyor, merhametinize sığınıyorum." diyerek bitirdi.

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