Hakan Aysev 6'ncı kez evlendi

Gerçekleştirdiği evliliklerle sık sık magazin sayfalarına konu olan opera sanatçısı Hakan Aysev, bir kez daha nikah masasına oturdu.

Evren Aysev ile nikah masasına oturan Hakan Aysev, güzel haberi sosyal medya hesabından "Mutluluğun ve güzelliklerin bizi bulduğu gibi; bu yolda inanan herkesi de bulması dileğimizle..." notuyla duyurdu.

"İLİŞKİLERİMİ RESMİ YAŞIYORUM"

Aysev, yaptığı evliliklerle ilgili "Ben daha resmi yaşıyorum ilişkilerimi, daha ciddiye alıyorum insanları ve kıramıyorum. Bir insan hayatını benle devam ettirmek, evlenmek istiyorsa tabii ki diyorum" demişti.