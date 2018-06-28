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Hakan Bayrakçı'nın canlı yayında söylediği yalanlar

24 Haziran sürecinde CHP'den baskı gördüğünü açıklayan Hakan Bayrakçı, katıldığı canlı yayınlarda Erdoğan'ın kesinlikle kazanamayacağını söylüyordu.

Haber Merkezi | 28.06.2018 - 10:38..
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Hakan Bayrakçı'nın canlı yayında söylediği yalanlar

CHP İSTEDİ, ERDOĞAN KAZANIYOR DİYEMEDİ

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, 24 Haziran seçimleri öncesi yaptığı anketlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini gördüğünü ancak CHP'den gördüğü baskı nedeniyle sonuçları açıklayamadığını söyledi.

NELER SÖYLEMİŞTİ

Bayrakçı'nın bu itirafı, 24 Haziran sürecinde dile getirdiği iddiaları akıllara getirdi.

Hakan Bayrakçı, katıldığı canlı yayınlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kesinlikle yüzde 50 oranını aşamayacağını ve seçimlerin ikinci tura kalacağını söylüyordu.

Bayrakçı'nın bu itirafı, bu iddiaların tamamen asılsız ve yalan olduğunu ortaya çıkardı.

ANKET YAPMAYA DEVAM EDECEK Mİ

Hakan Bayrakçı'nın bu itirafından sonra anket yapmaya devam edip etmeyeceği merak konusu.

Hakan Bayrakçı'nın canlı yayında söylediği yalanlar

Hakan Bayrakçı'nın canlı yayında söylediği yalanlar VİDEO

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