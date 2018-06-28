Hakan Bayrakçı'nın canlı yayında söylediği yalanlar

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un seçim öncesi bir yerel TV kanalında yaptığı açıklama sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor.

1 Sonar Başkanı halkı kandırmaya çalıştığını itiraf etti Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, 24 Haziran'da yapılan seçimleri Erdoğan'ın kazanacağını bildiğini ifade etti. Bayrakçı, "Üzerimde çok büyük baskı vardı. Bunu açıklayamazdım" dedi.

2 Saadet Partisi'nin vekil sayısı 2'ye düştü Yurt dışı oylarının eklenmesinden sonra Saadet Partisi'nin milletvekili sayısı 3'ten 2'ye indi.

3 Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları Külliye'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin gündeminde başta OHAL olmak üzere önemli konular vardı.

4 Alexis Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti Yunanistan Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa siyasetinde çok önemli bir aktör olduğunu söyledi.

5 Sürekli yenilip istifa etmeyen lider: Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa siyasetinde seçim kaybeden liderler anında istifasını veriyor, Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir örnek siyasette yok.

6 Almanlar elenmenin faturasını Mesut'a kesti Almanya'nın Dünya Kupası'dan elenişi ülkede büyük üzüntüye neden oldu. Yenilginin faturası oynanan kötü oyun taktiksel hatalara değil, Mesut ile İlkay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine bağlandı