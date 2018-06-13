Hakan Bayrakçı'ya uçakta sigara gözaltısı

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, Ramazan Bayramı'nı fırsat bilip İstanbul'dan Muğla'ya gidiyordu.

Sigarasızlığa dayanamayarak, uçağın tuvaletine gidip sigara yakan Bayrakçı, havaalanına inince polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hakan Bayrakçı'nın serbest bırakıldığı öğrenildi.

"NEREDE OLDUĞUMU HATIRLAYIP ATTIM"

Bayrakçı, gözaltına alındığını şu sözlerle duyurdu: "Tuvalette bir sigara yaktım ve daha ilk nefeste nerede olduğumu hatırlayıp attım. Sonra bir hostes suçumu yüzüme okudu ve inince uçağın kapısı açıldığında iki polis beni gözaltına aldı."