taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.082
USD
4,6976
EURO
5,4903
ALTIN
190,24
PETR
74,9500

Hakan Çalhanoğlu boşanıyor

Hakan Çalhanoğlu ile eşi Sinem Gündoğdu'nun evliliği bitmek üzere...

Haber Merkezi | 26.06.2018 - 11:27..
  1. Haberler
  2. Magazin

FF

Milan’da forma giyen Hakan Çalhanoğlu geçtiğimiz yıl çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile evlenmişti. Düğün dansları ile günlerce konuşulan çiftin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı.

HER ŞEYİ SİLDİLER

Çiftin sosyal medya hesaplarında birlikte çekilen tüm fotoğrafları silmeleri ve birbirlerini takipten çıkarmaları iddiaları güçlendirdi.

Hakan – Sinem Çalhanoğlu çifti-FOTO GALERİ

"HAMİLEYİM"

Hakan – Sinem Çalhanoğlu çifti daha önce de ünlü futbolcunun bir dönem aşk yaşadığı şarkıcı Anita Latifi yüzünden zor günler geçirmişti. Latifi’nin ‘hamileyim’ iddiası üzerine mahkemeye başvuran Çalhanoğlu, iddiaların asılsız olduğunu kanıtlamıştı.

Hakan Çalhanoğlu boşanıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli yeni kabinede yok

Devlet Bahçeli yeni kabinede yok

107
CHP'li Mahmut Tanal'dan seçmeni aşağılayan paylaşımlar

CHP'li Mahmut Tanal'dan seçmeni aşağılayan paylaşımlar

315
Meclis'in en genç milletvekili

Meclis'in en genç milletvekili

117
İstanbul için dolu alarmı

İstanbul için dolu alarmı

40
Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama

59
Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu istifa edebilir

Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu istifa edebilir

153
Tuncay Özkan: Kılıçdaroğlu istifa etmeyecek

Tuncay Özkan: Kılıçdaroğlu istifa etmeyecek

183
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM