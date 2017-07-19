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Hakan Çavuşoğlu Başbakan Yardımcısı oldu

Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi.

19.07.2017 - 14:37
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Bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanı - Başbakan görüşmesinin ardından yeni bakanlar kurulu revizyonu Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklandı. Revizyona göre kabinedeki yeni isimlerden biri de Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu oldu.

Hakan Çavuşoğlu Başbakan Yardımcısı oldu

HAKAN ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

Hakan Çavuşoğlu 26 Şubat 1972'de Yunanistan Gümülcine'de doğdu. Babasının adı Hasan, annesinin adı Gülsüm'dür.

Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Serbest avukat olarak çalıştı. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı görevlerinde bulundu.

İyi düzeyde Yunanca ve orta düzeyde İngilizce bilen Çavuşoğlu, evli ve bir çocuk babasıdır.

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