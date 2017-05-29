Hakan Çelik, Kadir Demirel'le olan fotoğrafını paylaştı

Gazeteci Hakan Çelik, damadı tarafından bıçaklanarak öldürülen Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel ile telefonda görüşen son kişi oldu.

Hakjan Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla olay gerçekleşmeden saatler önce Demirel ile telefonda konuşutuğunu belirtti.

"AİLEVİ SIKINTIM VAR DEDİ"

Çelik paylaşımında şunları söyledi: "Yeni Akit Gazetesi Yayın Yönetmeni ile 19.00'da telefonla konuşmuştum. Ailevi sıkıntım var dedi. Az önce vefat haberini aldım. Allah rahmet eylesin."