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Hakan Karahan'dan yeni roman

Yazar Karahan'ın yeni kitabı 'Lütfen Beni Öldür' Mona Kitap etiketiyle okurlarla tanıştı.

Haber Merkezi | 14.02.2018 - 12:17..
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Oyuncu ve yazar Hakan Karahan, sekizinci romanı Lütfen Beni Öldür’de, gençliğini geçirdiği 70’li yıllarda başından geçen bir dönüşüm hikayesini, 50’li yaşlarından sonra kaleme alan bir yazarın kurgu-roman üslubunda anlatıyor.

Roman, kitabın kahramanı Ejder’in, varlıklı bir ailede doğup, yaşamaya mahkum edildiği olağandışı yalnız bir çocukluk ile başlıyor. Ejder’in 18 yaşında karşılaştığı Cahide sayesinde dostluk-aşk-sevgi kavramları ile tanışması ile devam ediyor.

Hakan Karahan'dan yeni roman

Son asrın tartışmalı konusu “ötenazi” ise romanın kahramanları arasında dostluk-aşk-sevgi üçgeninin bedeli olarak karşımıza çıkıyor ve okuru, kendi duygularını arama, bulma ve yargılama sürecine sokuyor.

Yazar: Hakan Karahan

Yayınevi: Mona Kitap

Türü: Roman

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2018

Syf: 273

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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