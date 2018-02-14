Hakan Karahan'dan yeni roman

Oyuncu ve yazar Hakan Karahan, sekizinci romanı Lütfen Beni Öldür’de, gençliğini geçirdiği 70’li yıllarda başından geçen bir dönüşüm hikayesini, 50’li yaşlarından sonra kaleme alan bir yazarın kurgu-roman üslubunda anlatıyor.

Roman, kitabın kahramanı Ejder’in, varlıklı bir ailede doğup, yaşamaya mahkum edildiği olağandışı yalnız bir çocukluk ile başlıyor. Ejder’in 18 yaşında karşılaştığı Cahide sayesinde dostluk-aşk-sevgi kavramları ile tanışması ile devam ediyor.

Son asrın tartışmalı konusu “ötenazi” ise romanın kahramanları arasında dostluk-aşk-sevgi üçgeninin bedeli olarak karşımıza çıkıyor ve okuru, kendi duygularını arama, bulma ve yargılama sürecine sokuyor.

Yazar: Hakan Karahan

Yayınevi: Mona Kitap

Türü: Roman

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2018

Syf: 273

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