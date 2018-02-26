Hakan Peker: Merak etmeyin dünya bana kalmayacak

İlerleyen yaşına rağmen genç görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken 56 yaşındaki şarkıcı Hakan Peker, konuştu. Hastane odasından paylaştığı fotoğrafa yapılan “Estetik mağduru olmuş” yorumlarına çok üzüldüğünü dile getiren Peker, "Yaşlansam çok mutlu olacaklar" dedi.

İşte Hakan Peker'in açıklamalarından ara başlıklar:

"BEN YAŞLI DEĞİLİM"

"Ben de yaşlanıyorum ama ufak ufak gidiyorum. Zaten gencim. 56 yaşında bir adam öldüğü zaman, “Yazık! Erken gitti” diyorlar. 40 yaşında da “Abi hiç göstermiyorsun” diyorlardı. Oğlum daha 40 yaşındayım be! Neyi göstereyim? Şimdi de yaşlanmıyorum diye yaşlı muamelesi görüyorum. Yahu ben zaten yaşlı değilim ki!

"YURT DIŞINDA BENİ 35 SANIYORLAR"

55’imde bu kadar iyi görüneceğimi ben de tahmin etmiyordum. Yurt dışında beni tanımayanlar 35 yaşında sanıyor. 56 deyince şoke oluyorlar.

"KİMSE ÖLÜMSÜZ DEĞİL"

Hiçbir rahatsızlığım yok. Soğuk ödem yapmıştı o da geçti. Saçlarım uzadı. Şuna bozuldum: “Oh ulan! Sonunda bu da yaşlandı işte!” diye garip bir sevinç gösterildi. Kimse ölümsüz değil. Ben de yaşlanacağım merak etmeyin. Dünya bana da kalmayacak"