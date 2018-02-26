taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.522
USD
3,7796
EURO
4,6583
ALTIN
162,77
PETR
67,4700

Hakan Peker: Merak etmeyin dünya bana kalmayacak

Ünlü şarkıcı Hakan Peker, hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi.

Haber Merkezi | 26.02.2018 - 08:21..
  1. Haberler
  2. Magazin

Hakan Peker: Merak etmeyin dünya bana kalmayacak

İlerleyen yaşına rağmen genç görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken 56 yaşındaki şarkıcı Hakan Peker, konuştu. Hastane odasından paylaştığı fotoğrafa yapılan “Estetik mağduru olmuş” yorumlarına çok üzüldüğünü dile getiren Peker, "Yaşlansam çok mutlu olacaklar" dedi.

İşte Hakan Peker'in açıklamalarından ara başlıklar:

"BEN YAŞLI DEĞİLİM"

"Ben de yaşlanıyorum ama ufak ufak gidiyorum. Zaten gencim. 56 yaşında bir adam öldüğü zaman, “Yazık! Erken gitti” diyorlar. 40 yaşında da “Abi hiç göstermiyorsun” diyorlardı. Oğlum daha 40 yaşındayım be! Neyi göstereyim? Şimdi de yaşlanmıyorum diye yaşlı muamelesi görüyorum. Yahu ben zaten yaşlı değilim ki!

"YURT DIŞINDA BENİ 35 SANIYORLAR"

55’imde bu kadar iyi görüneceğimi ben de tahmin etmiyordum. Yurt dışında beni tanımayanlar 35 yaşında sanıyor. 56 deyince şoke oluyorlar.

"KİMSE ÖLÜMSÜZ DEĞİL"

Hiçbir rahatsızlığım yok. Soğuk ödem yapmıştı o da geçti. Saçlarım uzadı. Şuna bozuldum: “Oh ulan! Sonunda bu da yaşlandı işte!” diye garip bir sevinç gösterildi. Kimse ölümsüz değil. Ben de yaşlanacağım merak etmeyin. Dünya bana da kalmayacak"

Hakan Peker: Merak etmeyin dünya bana kalmayacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Tugay Kerimoğlu gecelerde
Etkin Ünal ile yollarını ayıran Tugay Kerimoğlu, gecelerde görüntülenmeye başladı.
Nadise Sultan'ın oğlu olacak
Ünlü şarkıcı Nadide Sultan, erkek bebek beklediğini söyledi.
Bensu Soral: Berkarlığa veda partisinde de benimle olacak
Oyuncu Bensu Soral, Hakan Baş'ın tek başına eğlenmesine izin vermiyor.
Deniz Seki: 8 günde 7 kilo verdim
Mide küçültme ameliyatı olan Deniz Seki, son halliyle sahne aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Salih Müslim'in yakalandığı operasyonun ayrıntıları

Salih Müslim'in yakalandığı operasyonun ayrıntıları

68
Yunanistan Türkiye'ye karşı AB'yi yardıma çağırdı

Yunanistan Türkiye'ye karşı AB'yi yardıma çağırdı

63
Roma'da Milan zaferi

Roma'da Milan zaferi

6
39 yıldır hiç izin yapmadan çalışan zabıta

39 yıldır hiç izin yapmadan çalışan zabıta

40
Esad BMGK kararının ardından kimyasal silah kullandı

Esad BMGK kararının ardından kimyasal silah kullandı

82
Kadir İnanır felç tehlikesiyle karşı karşıya

Kadir İnanır felç tehlikesiyle karşı karşıya

78
Neymar'ın bileği döndü sedyeyle çıktı

Neymar'ın bileği döndü sedyeyle çıktı

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM