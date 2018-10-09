Hakan Sabancı birliğine teslim oldu

Hakan Sabancı, askerlik öncesi saçlarını kestirdiği anları sosyal medya sayfasından önceki gün takipçileriyle paylaşmıştı.
TERTİBİYLE POZ VERDİ
Sabancı, bedelli askerlik hakkını kullanarak vatani görevini yapacağı Kütahya’daki askeri birliğine teslim oldu. Sabancı, ilk askerlik gününden tertibiyle ilk pozunu verdi.
UCUZA KAÇTI
Günlük hayatında pahalı marka saatler kullanan Sabancı, kendine askerlerin kullandığı piyasanın en ucuz saatini aldı.
Hakan Sabancı askerlik öncesi saçlarını kestirdi VİDEO