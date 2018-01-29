Hakan Sabancı - Irmak Atuk yakınlaşması

Aslışah Alkoçlar’dan ayrıldıktan sonra adı Hadise ve Eliz Sakuçoğlu’yla anılan Hakan Sabancı, önceki akşam da sürpriz bir isimle görüntülendi.

KOL KOLA ÇIKTILAR

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural’ın Bebek’teki bir mekanda verdiği 26’ncı yaş günü partisine katılan Sabancı, mekandan Irmak Atuk’la ayrıldı. Mekanda hayli samimi oldukları öğrenilen ikili, dışarıya da kol kola çıktı. Ancak muhabirler, keyiflerini kaçırdı.

PLANLARI TUTMADI

Hakan Sabancı VIP araçla uzaklaşırken, Irmak Atuk taksiye bindi. Atuk, Etiler’deki bir ara sokakta taksiden inip Sabancı’nın aracına binmek istedi. Ancak muhabirleri fark edince vazgeçti. İki ismin Anadolu yakasına geçip orada buluştuğu öğrenildi.