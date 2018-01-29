taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.702
USD
3,7576
EURO
4,6683
ALTIN
162,97
PETR
70,4400

Hakan Sabancı - Irmak Atuk yakınlaşması

Sosyetik çapkın Hakan Sabancı, katıldığı partiden manken ve sunucu Irmak Atuk'la ayrıldı.

Haber Merkezi | 29.01.2018 - 07:14..
  1. Haberler
  2. Magazin

dd

Aslışah Alkoçlar’dan ayrıldıktan sonra adı Hadise ve Eliz Sakuçoğlu’yla anılan Hakan Sabancı, önceki akşam da sürpriz bir isimle görüntülendi.

KOL KOLA ÇIKTILAR

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural’ın Bebek’teki bir mekanda verdiği 26’ncı yaş günü partisine katılan Sabancı, mekandan Irmak Atuk’la ayrıldı. Mekanda hayli samimi oldukları öğrenilen ikili, dışarıya da kol kola çıktı. Ancak muhabirler, keyiflerini kaçırdı.

PLANLARI TUTMADI

Hakan Sabancı VIP araçla uzaklaşırken, Irmak Atuk taksiye bindi. Atuk, Etiler’deki bir ara sokakta taksiden inip Sabancı’nın aracına binmek istedi. Ancak muhabirleri fark edince vazgeçti. İki ismin Anadolu yakasına geçip orada buluştuğu öğrenildi.

Hakan Sabancı - Irmak Atuk yakınlaşması

Hakan Sabancı - Irmak Atuk yakınlaşması

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya PKK yandaşlarının verdiği zararları konuşuyor

Almanya PKK yandaşlarının verdiği zararları konuşuyor

307
Vagner Love İstanbul'da

Vagner Love İstanbul'da

42
Şehit Mehmet Ali Karaduman Afrin'de anıldı

Şehit Mehmet Ali Karaduman Afrin'de anıldı

25
Zeytin Dalı Harekatı'nda son görünüm

Zeytin Dalı Harekatı'nda son görünüm

2
Andrey Baklanov: Kürt devleti söz konusu değil

Andrey Baklanov: Kürt devleti söz konusu değil

15
Gazze'de iki milyon insan yaşam mücadelesi veriyor

Gazze'de iki milyon insan yaşam mücadelesi veriyor

17
Tokat'ta çıkan kavgada iki kardeş öldürüldü

Tokat'ta çıkan kavgada iki kardeş öldürüldü

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM