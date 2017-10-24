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Hakan Şükür, Stallone'nin paylaşımını beğendi

Derbide G.Saraylıların yaptığı ve olay yaratan koreografiyi Rocky'yi canlandıran Sylvester Stallone‏ de paylaştı FETÖ'cü Şükür beğendi.

24.10.2017 - 10:49
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Hakan Şükür, Stallone'nin paylaşımını beğendi

Geçtiğimiz Pazar akşamı oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin başında sarı-kırmızılı taraftarlar Rocky karakteriyle birlikte 'Ayağa Kalk' sözlerinin yazdığı koreografiyi tribünde sergilediler.

'FETÖ PROPOGANDASI' DENİLDİ

Ancak bu koreografi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in önceki gün örgüt üyelerine yaptığı sohbetle bağdaştırıldı, tepki çekti. Başbakan'ın talimatıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı soruşturma başlattı.

Hakan Şükür, Stallone'nin paylaşımını beğendi

STALLONE PAYLAŞTI, HAKAN ŞÜKÜR BEĞENDİ

Öte yandan Galatasaray taraftarının bu koreografisini Rocky karakterine can veren ünlü oyuncu Sylvester Stallone‏ Instagram ve Twitter hesaplarından paylaştı.

Dikkat çeken nokta ise Twitter'da bu paylaşımı FETÖ'cü Hakan Şükür'ün de beğenmesi oldu.

Galatasaray’ın Rocky koreografisi VİDEO

G.Saray'dan koreografiyi FETÖ'yle bağdaştıranlara cevap haberi
Hakan Şükür, Stallone'nin paylaşımını beğendi

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