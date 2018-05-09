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Hakan Ural: Sibel eşek gibi çalışıyor

Eski eşi Hakan Ural, çocuklarının annesi Sibel Can'ı anlattı.

Haber Merkezi | 09.05.2018 - 07:47..
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Hakan Ural interaktif şov programı ‘Hadi Be’ye röportaj verdi.

"ÇOLUĞUNA ÇOCUĞUNA BAKIYOR"

Ural, 1988-1999 arasında evli kaldığı, çocukları Engincan ve Melisa’nın annesi Sibel Can için şöyle konuştu: “Biz evlendiğimiz zaman daha çocuktuk. Ben 19 yaşındaydım, Sibel 17. Eski eşimin anneliğini çok severim, fedakardır. Gece hayatı yoktur. Alkol-sigara kullanmaz. Kumar oynamaz. Lüksü sevmez. 16 yaşından beri hala eşek gibi çalışıyor. Kazancıyla çoluğuna, çocuğuna, sevdiklerine bakar. Okul, hastane yapar. Bunları da kimseye söylemez."

Hakan Ural: Sibel eşek gibi çalışıyor

Hakan Ural: Sibel eşek gibi çalışıyor



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