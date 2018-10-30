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Hakan Ural'dan Esra Eron'a: Allah seni ıslah etsin

Esra Eron, TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programından Hakan Ural'ın yüzünden ayrıldığını isim vermeden açıklamıştı.

Haber Merkezi | 30.10.2018 - 07:28..
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Sunucu Esra Eron, birlikte program yaptığı Hakan Ural'ı, kendisine psikolojik şiddet uyguladığını iddia ederek, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla ekranlara veda ettiğini açıklamıştı.

"DAHA FAZLA ZARAR GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Esra Eron, "3 ay önce katıldığım Gel Konuşalım programında yayın sırasında kendi fikrimi beyan etme, hür düşüncemi söyleme ve farklı görüşte olduğum konularda partnerimden aldığım saygı sınırları dışında hiçbir yayıncılık etiğine sığmayan yüksek egolu davranışların bana daha fazla zarar vermemesi açısından programdan ayrılma kararı aldım. Kadınların ezilmediği, kadına psikolojik şiddetin olmadığı, kadına daha fazla nezaketin olduğu ve bu alt yapı ile yetişmiş bireylerin çoğaldığı bir Türkiye diliyorum." demişti.

"ALLAH ISLAH ETSİN"

Hakan Ural, "Hepimiz hata yapıyoruz o ayrı ama bu iftiralar günahtır. Allah ıslah etsin" diyerek suçlamaları reddetti.

Hakan Ural'dan Esra Eron'a: Allah seni ıslah etsin

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