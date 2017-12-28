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Hakan Yılmaz’ın Tarih Boyunca İhtilaller ve Darbeler kitabı

Gazeteci yazar Hakan Yılmaz, ‘Tarih Boyunca İhtilaller ve Darbeler” araştırma –inceleme kitabıyla okurlarını darbeler gerçeğiyle yüzleştiriyor.

Haber Merkezi | 28.12.2017 - 10:53..
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Hakan Yılmaz’ın Tarih Boyunca İhtilaller ve Darbeler kitabı

İhtilaller ve darbeler güç odaklarının her zaman siyasi iktidarı elde etme savaşıdır. Meşru yollarla elde edilemeyen iktidarı gayrimeşru yöntemlerle kurulması darbelerin ayak seslerini oluşturur. Yapılan her darbe toplumda büyük infial yaratmakla beraber, büyük maddi ve manevi yıkımlara, buhranlara sebep olmuştur.

DARBELERİN YARATTIĞI TAHRİBAT

Dünya tarihi önemli darbelere sahne olmuştur. Yapılan cuntalar çoğu zaman kanlı olurken, yumuşak geçişli darbeler de olmuştur. 1960-70-80’li yıllar darbeler dönemidir. Gerçekleştirilen darbeler toplumlara onarılmaz derin acılar yaşattırmıştır. Etkileri günümüze kadar devam etmektedir. Ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve pek çok alanda aksamalara, eksikliklere yol açmıştır.

Hakan Yılmaz’ın Tarih Boyunca İhtilaller ve Darbeler kitabı

Darbeler her daim demokrasiye vurulan neşterdir, balyozdur. Halk iradesine indirilen sert yumruktur. Cuntayı yapan kesimin birinci gayesi iktidara gelmektir. Çoğu zaman ülke menfaatleri ve geleceği birinci amacın dışında kalmıştır.

Her şey iktidarı paylaşamama sorunundan ileri gelmektedir. Demokrasi olgusunun muhkem olarak yerleştiği toplumlarda darbe gerçeğinden söz etmek zordur. Cuntalar ancak üçüncü dünya ülkelerinde, demokrasi kültürünün yerli yerinde oturmadığı toplumlarda meydana geldiği gerçeği su götürmezdir.

İHTİLALLER VE DARBELER

Günümüz küresel siyasetinde siyasi çekişmelerin ve kavgaların sonu gelemeyeceği gibi, cunta tehlikesi de her zaman varlığını korumuştur. Darbeler ve ihtilallerin kökenine inmek isteyenler için gazeteci yazar Hakan Yılmaz’ın Timaş Yayınları tarafından 2014’te yayımlanan ve geçtiğimiz günlerde yeni baskısı yapılan önemli bir kaynak özelliği teşkil eden ‘Tarih Boyunca İhtilaller ve Darbeler’ incelemesi elinizin altından bulunması gereken müthiş bir eser.

Hakan Yılmaz’ın Tarih Boyunca İhtilaller ve Darbeler kitabı

12 Eylül Darbesi...

Yılmaz, kitapseverleri tarihin derinlikli mahzenlerinde gezdirerek onları keşfe çıkartıyor. Darbelere dair kapsamlı olan elimdeki kitap, pek çok sorunuza kaynaklık ediyor. Romalılar zamanında başlayan darbenin karanlık tarihinden başlayan Yılmaz,  günümüz modern dünyasına kadar olan süreci ayrıntılarıyla mercek altına alıyor.

Hakan Yılmaz’ın Tarih Boyunca İhtilaller ve Darbeler kitabı

Gazeteci, yazar Hakan Yılmaz

Ülkemizde gerçekleştirilen darbelere de değinen usta kalem, Türkiye’nin utanç sayfalarından olan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idama gitmesine neden olan 27 Mayıs 1960 Darbesi’ni de okurlarına aktarırken, 12 Mart Muhtırası, ülke demokrasisi üzerine silindir gibi geçen 12 Eylül 1980 Darbesi ve bunu izleyen diğer ihtilaller tarihine ışık tutuyor.

TARİHTEKİ İLK HÜKÜMET DARBESİ

Eski Yunan, batı uygarlığının siyasi anlamada temel taşlarından biri olduğu gibi ihtilallerin ve diktatörlerin de ilham kaynağı oldu. M.Ö 6. yüzyılda ortaya çıkan Pisistratus, çeşitli hilelere başvurarak bir hükümet darbesi ile iktidarı ele geçirerek tarihe bir ilk olarak imza attı.

Pisistraus’un yükselişi hakkındaki temel bilgiler ünlü bilginler olan Sophocles ve Heredot’un eserlerinde rastlanabilir. Bu olayla ile birlikte dünya tarihi darbeler gerçeğiyle böylece tanışmış oldu.

Hakan Yılmaz’ın Tarih Boyunca İhtilaller ve Darbeler kitabı

Fotoğraf: Alamy.com

DÜNYA TARİHİNDE DARBE ÖRNEKLERİ

Hakan Yılmaz, kalemini bilinmeyen darbeler tarihi üzerine ustaca gezdiriyor. Fransız İhtilali, Orta Doğu’da devlet adamlarının bir gecede alaşağı edilerek sürgüne gönderilmeleri, Şili’nin efsanevi devlet başkanı Salvador Allende'nin devrilip General Pinochet'in iktidara geldiği askeri darbesi, tarihte iz bırakan ve Avrupa’da cereyan eden 1848 İhtilalleri, Rus İhtilali, Çin İhtilali, Latin Amerika İhtilalleri, Türkiye’de Askeri Darbeler, İran İhtilalleri gibi önemli konu örnekleriyle her açıdan faydalanabileceğiniz kitap, okunmayı fazlasıyla hak ediyor.

Hakan Yılmaz’ın Tarih Boyunca İhtilaller ve Darbeler kitabı

Allende

Şili lideri Salvador Allende devrilerek öldürüldü. Darbeler tarihinde önemli bir yer tutuyor.

Hakan Yılmaz, bu kitabıyla okurlarını darbelerin kirli yüzüyle tanıştırıyor.

Yazar: Hakan Yılmaz

Yayınevi: Timaş Yayınları

Türü: Tarih

Dili: Türkçe

Syf: 480

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D&R

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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