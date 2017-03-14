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Hakaret eden müşteri temsilcisine 2 yıl hapis istemi

Erzurum'da aboneye hakaret eden Müşteri Hizmetleri Temsilcisi Remziye Ç.'ye 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

14.03.2017 - 13:51
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Erzurum'da bir GSM şirketine ait Müşteri Hizmetleri temsilcisine, aboneye hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olay, 27 Kasım 2015 günü meydana geldi. Erzurum Adliyesi'nde memur olarak görev yapan Mustafa Enes Gündüz, telefon faturası 350 lira gelince müşteri hizmetlerini aradı. Faturasında yanlışlık yapılmış olabileceğini savunan Gündüz, 50 liralık indirim yapılıp yapılamayacağını sordu.

İNDİRİM İSTEDİ

Telefondaki görevli "olmaz" deyince, Mustafa Enes Gündüz bir üst yetkiliyle görüşmek istedi. Takım lideri olan Remziye Ç.'ye de durumu anlatan Mustafa Enes Gündüz, faturasında indirim yapılmasını talep etti.

HAKARET ETTİ: GERİ ZEKALI YA

Bu sırada Remziye Ç., müsteri hizmetlerindeki görevliye "Geri zekalı manyağa söyle, faturasını ödesin, manyak ya" dedi.

Bu konuşmayı duyan Mustafa Enes Gündüz telefonu kapattı ve müşteri hizmetlerini tekrar aradı.

ŞİKAYET KAYDI OLUŞTURDU

Şikayet kaydı oluşturan 31 yaşındaki Mustafa Enes Gündüz, savcılığa başvurup Remziye Ç.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcılığı GSM şirketinden görüşme kayıtlarını istedi. Görüşme kayıtlarınında hakaret ettiği belirlenen 24 yaşındaki Remziye Ç. hakkında dava açıldı.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Suçlamaları kabul etmeyen Remziye Ç. "Manyak ya" cümlesini yanındaki arkadaşı Z.'ye kullandığını ileri sürdü. 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'hakaret' suçundan açılan davada 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edilen Remziye Ç., önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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