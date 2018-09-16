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Hakaret üzerine işten ayrılanlara tazminat müjdesi

Emsal karar niteliği taşıyan davada, yargıtay, patronunun hakareti nedeniyle işten ayrılan işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmetti.

İHA | 16.09.2018 - 10:03..
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Ankara’da çalıştığı iş yeri sahibinin küfürlü hakaretine mâruz kalan işçi, 5. İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu.

Davacı işçi, iş akdinin haksız olarak feshedildiğini, işe girmesinde referans olan şahıs ile davalının arasında sıkıntılar çıkınca kendisine karşı olumsuz tutum ve tavır sergilendiğini öne sürdü.

BÜTÜN ALACAKLARINI TALEP ETTİ

İş verenin kendisini gördüğü her yerde hakaret ve küfrettiğini, fesih günü de iş verence hakaret edilerek işten kovulduğunu ileri süren işçi, kıdem ve ihbar tazminatları ile genel tatil, hafta tatili ve fazla mesai alacaklarını talep etti.

Hakaret üzerine işten ayrılanlara tazminat müjdesi

ÇALIŞANIN DEVAMSIZLIK YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Mahkemede savunma yapan davalı patron ise, davacının devamsızlık yaptığını savunarak davanın reddini istedi.

Mahkeme, davalının iş sözleşmesini fesihte haklı olduğuna hükmetti. Bunun üzerine davacı işçi, kararı temyiz etti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsâl bir karara imza atarak, davalı işverenin hakareti üzerine davacının 6 günlük kanuni süre içerisinde iş akdini iş yerine gelmemek şeklinde eylemli olarak feshettiğine hükmetti.

Mahkemece kıdem tazminatının kabulü gerekirken reddedilmesinin yasaya aykırı olduğuna dikkat çeken Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, mahkeme kararını bozdu.

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