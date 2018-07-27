Hakikatin göz ardı edilen kıyılarında: 67

Müzisyenlik, yönetmenlik, senaristlik derken, şimdi de romanıyla karşımızda Oğuzhan Uğur. Üstelik sahici, sarsıcı ve oldukça sürükleyici bir hikayeyi anlatıyor ilk romanında. 67, varoluş sancılarının tam ortasında…

(Oğuzhan Uğur)

67

Normal bir hayatı vardı. Normal bir hayatı olduğunu düşünüyordu; o trafik kazasını geçirene kadar. Kendini hiç bilmediği bir yerde, adını, ailesini ve en önemlisi kendini unutmuş halde buldu…

Ailesi ile birlikte çıktıkları o tatil yolculuğu, O’nu hayatının asıl yolculuğuna sürükledi. Aynanın aksinden yansıyan görüntüden onun gördüğü gerçekte mümkün olmazmış gibiydi. Şimdi kendini bulmak için çıktığı bu yolculuk, kabus ve gerçeğin, gerçek ve pişmanlığın iç içe geçtiği bir yolculuktu.

Her adımda kendini keşfedeceğin bu yolculuk, kaçmak istediğin gerçeklere çıkıyorsa, insan azat edebilir mi kendini kendi azabından?

67

Oğuzhan Uğur

Hayykitap

S.: 128

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Damla Karakuş

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