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Hakim, boşanma kararını otoparkta verdi

İzmir'de çeşitli hastalıkları nedeniyle yürüyemeyen 56 yaşındaki kadın, boşanma davası nedeniyle evinden adliyeye ambulansla getirildi.

29.05.2017 - 11:04
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Obeziteye bağlı çeşitli hastalıkları olan ve yürüyemeyen 56 yaşındaki Saliha Kaplan, İzmir 8. Aile Ceza Mahkemesindeki boşanma davasının son duruşması için Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan evinden ambulansla İzmir Adalet Sarayı'na getirildi.

SEDYEYLE DURUŞMA SALONUNA ÇIKARTILAMADI

Kaplan, sedyeyle duruşma salonuna çıkartılamadığından bir süre ambulans içerisinde sedye üzerinde bekletildi. Kadının avukatının durumu bildirmesi üzerine hakim, resen celse açılmasına karar verdi.

Hakim, boşanma kararını otoparkta verdi

HAKİM, ÇİFTİ AMBULANSTA BOŞADI

Adliye C Blok girişindeki otoparkta görülen duruşmada hakim, zabıt katibi ve taraf avukatları huzurunda Kaplan ile eşi İrfan Kaplan'ın (57) ifadesi alındı. 27 yıllık evli çiftin anlaşarak boşanmak istediklerini iletmeleri üzerine hakim, çiftin boşanmasına karar verdi.

Saliha Kaplan, duruşma sonrası ambulansla evine götürüldü.

Hakim, boşanma kararını otoparkta verdi

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