Hakim, boşanma kararını otoparkta verdi

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Taliban ile bağlantısı olduğu öne sürülen polis dehşet saçtı.

Çilingiroğlu; kızı Zehra ile eski eşi Hülya Avşar’ı kıyasladı.

Kaya Çilingiroğlu: Zehra bir Hülya Avşar değil

Uğur Can Taşdemir ile Yağmur Güneş'in, Cüneyt Güneş tarafından öldürüldüğü belirlendi. Zanlı hakkında müebbet istendi.

Mehmet Demirkol, 1959'dan önce kazanılan şampiyonlukların da sayılması gerektiğini söyledi.

Mehmet Demirkol: Beşiktaş'ın 20. şampiyonluğu bu

İstanbul'un fethinin 564'üncü yıl dönümünde, İstanbul 3. Havalimanı'nda "En Uzun Kamyon Geçidi" denemesi yapıldı.

Canlı çiçekler ve saksı çiçekleri evinizin her köşesini canlandırmak için kullanılabilir.

GSM operatöründen, vatanı için can veren şehidin babasına haciz ayıbı...

1 HDP'li Sarıyıldız ve Hezer'in vekillikleri düşürülüyor Terör örgütü PKK'yla ilişkilerinin açığa çıkmasından sonra Türkiye'ye dönmeyen 2 HDP'li firarinin milletvekillikleri düşürülecek.

2 The Times: Türkler gündemden kaçmak için mi havadan bahsediyor İngiliz The Times gazetesi muhabiri, Türkiye'deki hava durumunun konuşulması ve haberleştirilmesiyle ilgili ilginç bir iddia ortaya attı.

3 300 milyon yıl önce Türkiye'nin Dünya'daki yeri Dünya'nın 300 milyon yıl önceki halinin resmedildiği haritada Türkiye'nin bir okyanus ülkesi olduğu görülüyor.

4 Fenerbahçe'nin 5 yıldız isyanı Beşiktaş'ın 1959'dan önce kazandığı 2 şampiyonluğun sayılması sayesinde 3. yıldızı takması Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.

5 CHP'li vekil Biçer: Askere çiğ et yedirmişler Manisa’da 1’inci Piyade Eğitim Tugayı’ ve Kırkağaç’taki komando alayında askerlerin zehirlenmesiyle ilgili CHP'li vekil açıklama yaptı

6 Bitlis'te PKK'lı Nuran Ekinci öldürüldü Geçtiğimiz günlerde Tatvan kırsalında öldürülen 11 teröristten biri olan Nuran Ekinci, Öcalan'ın sekreteri, Karayılan'nınsa korumasıymış.