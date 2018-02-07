Hakim ve savcılar eğitime alınacak

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Türkiye Adalet Akademisi tarafından 2018'de 39 meslek ve hizmet içi eğitim programı planlandı. Bu kapsamda, yaklaşık 8 bin 500 hakim ve savcı belirlenen tarihlerde eğitime alınacak.

EĞİTİM KONULARI

Cumhuriyet savcıları ile ceza hakimlerine, terör, sahtecilik, dolandırıcılık, kaçakçılık, uyuşturucu suçları, vücut dokunulmazlığı ve mal varlığına karşı suçlar ile ilgili eğitimler verilecek.

Eğitime katılacaklara çapraz sorgu, lekelenmeme hakkı, özel soruşturma usulleri, delil toplama ve değerlendirme yöntemleri, iddianame tanzimi, karar yazma teknikleri konularında da bilgiler verilecek.

Hukuk hakimleri ise icra-iflas, tazminat, kamulaştırma davalarının yanı sıra iş ve sosyal güvenlik hukuku konularında eğitim alacak.

İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ HAKİMLERİNE DE EĞİTİM

Hukuk ve ceza alanında görev yapanların yanı sıra idari yargıdaki hakim ve savcılar da alanlarıyla ilgili konularda eğitim görecek. Bu çerçevede idare ve vergi mahkemesi hakimleri, belirlenen meslek içi eğitime dahil edilecek.

Eğitimler, planlanan tarihlerde yapılarak yıl sonunda sona erecek. Eğitimler, cuma, cumartesi ve pazar günler yapılarak duruşmaların aksamasının önüne geçilecek.

Programlara katılacaklar arasında, meslekte üç yılını doldurmayan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrasında staj eğitimleri tamamlanmadan atananlar da yer alacak.