taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.757
USD
3,7738
EURO
4,6688
ALTIN
161,31
PETR
67,0100

Hakim ve savcılar eğitime alınacak

Adli ve idari yargıda görev yapan 8 bin 500 hakim ve savcı, bu yıl içerisinde planlanan 39 meslek hizmet içi eğitim programına katılacak.

AA | 07.02.2018 - 11:41..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Hakim ve savcılar eğitime alınacak

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Türkiye Adalet Akademisi tarafından 2018'de 39 meslek ve hizmet içi eğitim programı planlandı. Bu kapsamda, yaklaşık 8 bin 500 hakim ve savcı belirlenen tarihlerde eğitime alınacak.

EĞİTİM KONULARI

Cumhuriyet savcıları ile ceza hakimlerine, terör, sahtecilik, dolandırıcılık, kaçakçılık, uyuşturucu suçları, vücut dokunulmazlığı ve mal varlığına karşı suçlar ile ilgili eğitimler verilecek.

Eğitime katılacaklara çapraz sorgu, lekelenmeme hakkı, özel soruşturma usulleri, delil toplama ve değerlendirme yöntemleri, iddianame tanzimi, karar yazma teknikleri konularında da bilgiler verilecek.

Hukuk hakimleri ise icra-iflas, tazminat, kamulaştırma davalarının yanı sıra iş ve sosyal güvenlik hukuku konularında eğitim alacak.

İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ HAKİMLERİNE DE EĞİTİM

Hukuk ve ceza alanında görev yapanların yanı sıra idari yargıdaki hakim ve savcılar da alanlarıyla ilgili konularda eğitim görecek. Bu çerçevede idare ve vergi mahkemesi hakimleri, belirlenen meslek içi eğitime dahil edilecek.

Eğitimler, planlanan tarihlerde yapılarak yıl sonunda sona erecek. Eğitimler, cuma, cumartesi ve pazar günler yapılarak duruşmaların aksamasının önüne geçilecek.

Programlara katılacaklar arasında, meslekte üç yılını doldurmayan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrasında staj eğitimleri tamamlanmadan atananlar da yer alacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

152
Kemal Kılıçdaroğlu Afrin'e girilmesini istemedi

Kemal Kılıçdaroğlu Afrin'e girilmesini istemedi

291
Amerika Duhok'a üs kuracak

Amerika Duhok'a üs kuracak

60
Derya Tuna Yasemin Şefkatli ile poz verirken zorlandı

Derya Tuna Yasemin Şefkatli ile poz verirken zorlandı

20
AP'de Afrin operasyonu dursun çağrısı

AP'de Afrin operasyonu dursun çağrısı

83
Türk vatandaşına saldıran PKK'lıya polis dayağı

Türk vatandaşına saldıran PKK'lıya polis dayağı

33
Almanya'da hükümet Türk düşmanlığıyla kuruluyor

Almanya'da hükümet Türk düşmanlığıyla kuruluyor

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM