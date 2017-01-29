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Hakim ve savcıların maaşına 2 bin 700 lira zam

Adli ve idari yargıda görev yapan hâkim ve savcılara önemli miktarda maaş artışı geliyor.

29.01.2017 - 14:23
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Hakim ve savcıların maaşına 2 bin 700 lira zam

zam

Hükümet, yargı teşkilatının bir süredir beklediği maaş zammı düzenlemesini hayata geçiriyor.

Başbakanlık’a gönderilen yargı tazminatı artışına ilişkin taslakla, adli ve idari yargıda görev yapan hâkim ve savcılara kademeli olarak önemli miktarda maaş artışı getiriliyor.

2 BİN 700 LİRA ZAM

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, kanun hükmünde kararname (KHK) ile hayata geçirilecek düzenlemeyle, hâkim ve savcıların maaşlarında derecelerine göre kademeli olarak artış yapılacak.

Bu düzenleme ile 1. sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılar 2 bin 700 TL maaş artışı alacak.

13 BİN 500 LİRA MAAŞ

Hâkim-savcı ve bu meslekten sayılanların 1 Ocak’tan geçerli yüzde 3’lük genel maaş zammı ve 15 Ocak’tan geçerli asgari geçim indirim artışına bağlı olarak 10 bin 800 TL’ye ulaşan maaşları, bu zamla birlikte 13 bin 500 TL’ye çıkacak.

MESLEKTE 21 YILINI DOLDURAN HAKİM VE SAVCILAR

Meslekte 21 yılını doldurmuş 1. sınıf hâkim ve savcılar için bu, yüzde 25’lik bir artış anlamına geliyor.

Yüksek yargı organlarının başkanları ve başsavcıları da düzenlemeden faydalanabilecek.

Yargı mensupları, derecelerine göre bu yargı tazminatı artışından kademeli olarak faydalanacak.

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