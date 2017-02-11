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Hakkari belediyesinden buzla mücadele çalışması

Hakkari Belediye Başkanlığı, karla mücadele ekibi çarşı merkezinde buzla mücadele çalışması başlattı.

11.02.2017 - 11:53
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Hakkari’de kar yağışını etkisini kaybetmesi ile birlikte dondurucu soğukların hüküm sürdüğü kente belediye başkanlığı iş makineleri desteğinde buzla mücadele çalışmalarını hız verdi.

HAYAT YAŞANMAZ HALE GELDİ

Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Zap suyu, alabalık tesisleri, şelale ve dere yataklarının kısmen donduğu kentte, hayat yaşanmaz hale geldi. Dondurucu soğuklar nedeniyle şehrin değişik noktalarında içme suyu şebekelerinin donduğu kente belediye vatandaşların içme suyu ihtiyacını tankerlerle karşılamayı sürdürüyor.Hakkari belediyesinden buzla mücadele çalışması

ÇALIŞMA ARA SOKAKLARDA DA DEVAM EDECEK

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan ve buz pistine dönen Atatürk Anıtı civarı belediyeye ait iş makinelerinin desteği ile temizlenmeye başlandı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri nezaretinde sürdürülen buzla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Belediye yetkilileri ise, çarşı merkezinde başlatılan buzla mücadele çalışmalarının ara sokaklarda da devam edeceğini belirttiler. Vatandaşlar ise, buzla mücadele çalışmasından dolayı belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

HAKKARİ BELEDİYESİNE KAYYUM ATANMIŞTI

"Özyönetim" açıklamaları nedeniyle belediye eş başkanları Dilek Hatipoğlu ve Nurullah Çiftçi'nin tutuklu bulunduğu Hakkari Belediyesi'ne, Kanun Hükmünde Kararnameyle Vali Yardımcısı Cüneyit Epcim kayyum olarak atanmıştı.

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