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Hakkari Belediyesi'nden ücretsiz internet hizmeti

Hakkari Belediye Başkanlığı, halka wi-fi üzerinden bedava internet hizmeti vermeye başladı.

İHA | 15.12.2017 - 12:28..
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belediye

Hakkari’yi kısa sürede yaşanılabilir bir kent haline getiren Hakkari Belediye Başkanlığı'nın yaptığı yenilikler, vatandaştan tam not aldı.

Yolların asfaltlandığı, birçok mahalleye oyun grup parklarının kurulduğu, prestij cadde uygulaması, peyzaj çalışmaları, estetik duvar, Estetik-Dekoratif Kent Aydınlatması projesi, kaldırımlar üzerinde estetik-dekoratif ve tamamı led ışıklandırmalardan oluşan özel imalat direklerin yerleştirilmesi kent merkezini güzel bir görünüme kavuşturdu.

BEDAVA İNTERNET HİZMETİ

Bir ilke daha imza atan Hakkari Belediye Başkanlığı, çarşı merkezinde halka wi-fi üzerinden bedava internet hizmeti vermeye başlaması vatandaşları sevindirdi.

Çarşı merkezindeki esnaflar ve yolda geçen vatandaşlar, bedava internet hizmetinde faydalanmamın sevincini yaşayarak, bu güzel hizmetlerden dolayı belediye başkanlığına teşekkür ettiler.

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