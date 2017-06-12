Hakkari Çukurca'da havuz keyfi

Hakkari'nin Kuzey Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde Melih Parlak tarafından 16 bin metre kare alan üzerine açılan olimpik yüzme havuzu, restoran ve çay bahçesi, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte vatadaşlarla dolup taşıyor.

Bugüne kadar sürekli çatışma haberleriyle gündeme gelen Çukurca’daki yüzme havuzu, vatandaşlara keyifli anlar yaşatıyor.

5 kişinin çalıştığı yüzme havuzuna gelen vatandaşlar, "Hava sıcaklığının arttığı bugünlerde havuza girererek serinlemeye çalışıyoruz. Verilen hizmetten memnunuz. Ancak daha çok sosyal alanların açılmasını istiyoruz" dedi.

























