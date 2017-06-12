taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.444
USD
3,5193
EURO
3,9503
ALTIN
143,48
PETR
49,0200

Hakkari Çukurca'da havuz keyfi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 4 yıldır faaliyette olan yüzme havuzu, sıcakların hissedildiği bugünlerde büyük ilgi görüyor.

12.06.2017 - 16:27
  1. Haberler
  2. İç Haber

Hakkari'nin Kuzey Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde Melih Parlak tarafından 16 bin metre kare alan üzerine açılan olimpik yüzme havuzu, restoran ve çay bahçesi, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte vatadaşlarla dolup taşıyor.

Hakkari Çukurca'da havuz keyfi

Bugüne kadar sürekli çatışma haberleriyle gündeme gelen Çukurca’daki yüzme havuzu, vatandaşlara keyifli anlar yaşatıyor.

Hakkari Çukurca'da havuz keyfi

5 kişinin çalıştığı yüzme havuzuna gelen vatandaşlar, "Hava sıcaklığının arttığı bugünlerde havuza girererek serinlemeye çalışıyoruz. Verilen hizmetten memnunuz. Ancak daha çok sosyal alanların açılmasını istiyoruz" dedi.

Hakkari Çukurca'da havuz keyfi

Hakkari Çukurca'da havuz keyfi

Hakkari Çukurca'da havuz keyfi

Hakkari Çukurca'da havuz keyfi

Hakkari Çukurca'da havuz keyfi

Hakkari Çukurca'da havuz keyfi

Hakkari Çukurca'da havuz keyfi

İlginizi Çekebilir
Ege açıklarında deprem
İstanbul'u da sallayan Ege Denizi'ndeki depremin şiddeti 6.2 olarak ölçüldü.
Adana'da rehine krizi
Adana'nın merkez Sarıçam İlçe Belediyesi'nde silahlı bir kişi, 3 vatandaşı rehin aldı.
Bolu'da FETÖ davası tanığı ifade verdi
Bolu'da FETÖ davasında dinlenen tanık üniversitede memur Nail Çelebi "Usulsüz mesai ücretleri 'himmet' olarak toplandı." dedi.
Numan Kurtulmuş'tan bedelli askerlik açıklaması
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bedelli askerlikle ilgili olarak, "Şu aşamada Bakanlar Kurulu'na gelen bir teklif yok." dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan'dan Saffet Sancaklı'ya cevap

Arda Turan'dan Saffet Sancaklı'ya cevap

92
Kuveyt Katar ile diyalog kurmak istiyor

Kuveyt Katar ile diyalog kurmak istiyor

52
Arda Turan'dan canlı yayında açıklamalar

Arda Turan'dan canlı yayında açıklamalar

168
HDP'li vekil cinsel içerikli videoyu fav'a attı

HDP'li vekil cinsel içerikli videoyu fav'a attı

83
Ege açıklarında deprem

Ege açıklarında deprem

151
Fatih Terim: Gazetecileri uçağa ben aldım

Fatih Terim: Gazetecileri uçağa ben aldım

170
Güvenlik güçleri HDP'li vekilden şikayetçi oldu

Güvenlik güçleri HDP'li vekilden şikayetçi oldu

135
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM