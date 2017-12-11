Hakkari dağlarında kayak ve snowboard gösterisi

Hafta sonunu fırsat bilenler, kar kalanlığının 40 santimetreye ulaştığı kayak merkezine giderek kayak yapaken, kayak merkezine gelen bazı kayakçıların ise yaptıkları snowboard gösterisi adeta nefes kesti.

KAR KALINLIĞI 40 SANTİMETREYE ULAŞTI

Hakkari'ye 12 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan kayak merkezindeki kayak sezonu açıldı. Geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı kayak merkezine giden ve aralarında doktorların da bulunduğu kişiler kayak yaparken, bazı kayakçıların yaptıkları snowboard gösterisi ise adeta nefes kesti.

Kayak merkezine gelenlerin kimisi de karla kaplı dağlarda saç kavurma yaparak piknik yaptı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Hakkari'deki kayak merkezinin Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinen biri olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN KAYAK PİSTİ

Güldal şöyle konuştu: "Hakkari'deki kayak merkezimiz, Türkiye'de belki en yüksek, en uzun süren kayak merkezlerinden biri. Buraya hafta sonları insanlar akın akın geliyor. Bu sene ufak tefek sıkıntılarla başladık. Ama o sıkıntılarımızı inşallah bertaraf ediyoruz."





1600 METRELİK TELESİYEJ PROJESİ HAZIR

Valiliğin katkılarıyla kamulaştırıldığını belirten Güldal, "Anlaşmadan sonra da şu an 1600 metre uzunluğunda telesiyej projemiz hazır durumda. Aynı zamanda saatte bin 500 kişi taşıyabilecek bir telesiyej ve pist alanı da rakım olarak 3 bin 105 metre yüksekliğinde rakımdan aşağı doğru koyulacak ve pis alanında 5000-6000 kilometrelik piste çıkacak. Böylece buraya gelen kayakseverlerin sayısı daha da artacak." dedi.

"KAHVEYE GİTME, KAYAĞA GEL"

Vatandaşların kayak yaptıklarını gördükçe mutlu olduklarını dile getiren Güldal, "Bu insanlarımıza hizmet vermek bizi de mutlu ediyor. Hakkari'de sosyal etkinlik alanları çok kısıtlı. Kışın insanların büyük çoğunluğu zamanlarını kahvahanede geçiriyor. Biz diyoruz ki zamanınını kahvede değil, gelin spor yaparak geçirin. Bu kayak merkezimizi sizler için açtık."

Kayak merkezine ailesiyle gelen İş Adamı Selman Özkan, kayak merkezinde hem kayak yaptıklarını, hem de piknik yaptıklarını belirtti.













