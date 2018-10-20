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Hakkari Dağlıca'da yollar asfaltlandı

Dağlıca bölgesindeki köy yolları asfaltla kaplandı. Bugüne kadar adı hep terör olaylarıyla anılan Dağlıca bölgesindeki yolların asfaltlanması, bölgede yaşayan vatandaşlara büyük mutluluk yaşattı.

DHA | 20.10.2018 - 11:50..
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Şemdinli ile Çukurca arasında kalan ve Yüksekova'ya 54 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırına yakın Dağlıca köyündeki  6. Hudut Tabur Komutanlığı ve çeveresindeki 7 üs bölgesinde görev yapan Mehmetçikler, eller tetikte gece gündüz hudut güvenliğini sağlayıp, teröristlere göz açtırmazken, terör olaylarıyla anılan bölgeye hizmetin götürülmesi için de yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Hakkari Dağlıca'da yollar asfaltlandı

2012'DE İHALE YAPILDI, 2014'TE BAŞLADI

Bu amaçla Dağlıca bölgesindeki yolların asfaltlanmasına karar verildi ve 2012'de yolların düzeltilip, asfaltlanması için ihale yapıldı ancak çalışmalara ise 2014 yılında başlandı. Huzurun hakim olmasıyla birlikte sarp kayalıklar, derin vadiler ve yüksek dağlarla çevrili olan 54 kilometrelik Yüksekova-Dağlıca yolunda yoğun ve uzun süren bir çalışma dönemine girildi. Yapılan yoğun çalışmalar sonucu Yüksekova'nın Yeni Mahallesinde başlayan ve sırasıyla Vezirli, Gürdere, Kamışlı, Doski mıntıkasını takip edip, Yeşiltaş geçilerek Dağlıca köyüne ulaşan yol, bitirilip, asflatla kaplandı.

Hakkari Dağlıca'da yollar asfaltlandı

4 YILLIK ÇALIŞMA BİTTİ

Yol yapım çalışmalarını gerçekleştiren firmanın yetkilisi Nedim Karagöz, yoğun bir dönem geçirdiklerini, 4 yıl süren çalışmanın ardından yolu bitirip Karayolları'na teslim ettiklerini söyledi. İşi sıkıntısız olarak bitirdiklerini belirten Karagöz, "Bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle çalışmalar uzun süreli ve zorlu geçti. Ancak bitirip, teslim ettiğimiz için mutluyuz. Bölge halkı rahata kavuştu. Daha önce 2 saat süren yol da yarım saate inmiş oldu." dedi.

Hakkari Dağlıca'da yollar asfaltlandı

Bölgedeki vatandaşlar da yol yapımından yaşadıkları mutluluğu dile getirdi. Bölgenin kaderinin değişeceğini anlatan Dağlıca Köyü Muhtarı Yakup Pertev, "Bölgede birçok köy ve mezra var. Asfalt yol, bizi ulaşım sıkıntısından giderdiği gibi, hizmetlerin gelmesine de vesile olacak." dedi.

TURİZME KAZANDIRILACAK

Bazı köylüler ise bölgenin çoğrafi yapısının keşfedilmeyi beklediğini, daha önce ulaşım ve terör olayları nedeniyle bölgeye gelemeyen insanların artık istedikleri gibi gelip, bölgeyi gezebileceğini, tanıtımın yapılmasıyla da Dağlıca'nın turizme kazanacağını söyledi.

Hakkari Dağlıca'da yollar asfaltlandı

Hakkari Dağlıca'da yollar asfaltlandı



Hakkari Dağlıca'da yollar asfaltlandı



Hakkari Dağlıca'da yollar asfaltlandı

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