taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.18285
Euro
7.18755
Altın
1204.875
Borsa
90891.16

Hakkari film festivaline ev sahipliği yapıyor

Hakkari Valiliğince düzenlenen 1. Ulusal Film Festivali kapsamında çeşitli filmler izleyiciyle buluşturuluyor.

AA | 27.08.2018 - 12:49..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Kentin tanıtılması ile sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yaygınlaştırılması için çalışmalar sürüyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen ve 17 Ağustos'ta başlayan "1. Ulusal Film Festivali" kapsamında bir ay boyunca vatandaşlara ücretsiz 10 film gösterimi sunulacak.

Film etkinlikleri, Atatürk Kültür Merkezi'nin zemin katındaki sinema salonunda her gün 4 seans şeklinde gerçekleştiriliyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, kentte son yıllarda kültür, sanat ve turizm alanlarında önemli ilerleme sağlandığını söyledi.

Hakkari film festivaline ev sahipliği yapıyor

"HAKKARİ KÜLTÜR VE TURİZM ŞEHRİ OLDU"

İdris Ağacanoğlu, "Kültür varlıklarımızın turizme kazandırılmasından ilimizin tanıtımına, ilk olarak gerçekleştirilen festivallerden uluslararası turizm fuarlarına, turizme dayalı kış sporlarından doğa sporlarına şehrimiz adeta kabuğunu kırmaya başlamış, bir kültür sanat ve turizm şehri haline gelmiştir. Festivallerle hem ilimizin tanıtımını sağlamış oluyoruz hem de vatandaşlarımız arasında sosyal dayanışma ve kaynaşmayı sağlıyoruz." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret

Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret

151
Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki

Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki

273
Diyarbakır'da plaza üzerine villa yaptılar

Diyarbakır'da plaza üzerine villa yaptılar

98
Rihanna kendi tasarımlarıyla podyuma çıkacak

Rihanna kendi tasarımlarıyla podyuma çıkacak

22
Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik haritası

Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik haritası

32
Bakan Soylu: Terör örgütleri anne istismarı yapıyor

Bakan Soylu: Terör örgütleri anne istismarı yapıyor

92
Demet Akalın: Boynuzları yiyenler düşünsün

Demet Akalın: Boynuzları yiyenler düşünsün

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM