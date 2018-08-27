Hakkari film festivaline ev sahipliği yapıyor

Kentin tanıtılması ile sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yaygınlaştırılması için çalışmalar sürüyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen ve 17 Ağustos'ta başlayan "1. Ulusal Film Festivali" kapsamında bir ay boyunca vatandaşlara ücretsiz 10 film gösterimi sunulacak.

Film etkinlikleri, Atatürk Kültür Merkezi'nin zemin katındaki sinema salonunda her gün 4 seans şeklinde gerçekleştiriliyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, kentte son yıllarda kültür, sanat ve turizm alanlarında önemli ilerleme sağlandığını söyledi.

"HAKKARİ KÜLTÜR VE TURİZM ŞEHRİ OLDU"

İdris Ağacanoğlu, "Kültür varlıklarımızın turizme kazandırılmasından ilimizin tanıtımına, ilk olarak gerçekleştirilen festivallerden uluslararası turizm fuarlarına, turizme dayalı kış sporlarından doğa sporlarına şehrimiz adeta kabuğunu kırmaya başlamış, bir kültür sanat ve turizm şehri haline gelmiştir. Festivallerle hem ilimizin tanıtımını sağlamış oluyoruz hem de vatandaşlarımız arasında sosyal dayanışma ve kaynaşmayı sağlıyoruz." dedi.