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Hakkari Halk Kütüphanesine rekor talep

Hakkari Halk Kütüphanesini tercih eden öğrencilerin sayısında her geçen gün artış yaşanması üzerine kütüphanede kapasite sorunu başladı.

07.02.2017 - 10:33
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kütüphane

Huzur ve güvenin sağlandığı Hakkari’de öğrenciler boş vakitlerini İl Halk Kütüphanesinde ders çalışarak geçiriyor. Son bir yıldır öğrencilerin akın ettiği Hakkari Halk Kütüphanesinde, 5 bin üyenin olduğu ve bu sayının her geçen gün arttığı ifade edildi. İHA muhabirine açıklamada bulunan bazı öğrenciler, İl Halk Kütüphanesinden memnun olduklarını, ancak yoğun ilgiden dolayı kapasitesinin yetersiz kaldığını söylediler.Hakkari Halk Kütüphanesine rekor talep

Öğrenciler, “Çok sıcak bir ortamda ders çalışmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şu an 300 öğrenci var. Ancak kütüphanenin kapasitesi buna yetersiz geliyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekstra tedbirler alarak yeni çalışma alanları açtı, ancak bu da ihtiyacı karşılamıyor. Galeri ve internet salonunu açık olmasına rağmen erken gelenler sırayla alınıyor. Bunun yanında ders çalışmak için gelenler birde ödünç kitap alanlar hariç kayıtlı yaklaşık 5 bin üyesinin olduğunu öğrendik. Bu sayı ise her geçen gün artıyor. Roman ve araştırma kitapları tercih ediyoruz, ancak daha fazla güncel kitaba ihtiyaç duymaktayız. Özellikle üniversiteye hazırlık kitaplarına ihtiyaç duymaktayız. Burada bazı arkadaşlar dışarıdan beraberinde getirdikleri kitaplarla çalışıyorlar. Kütüphanede 17 bilgisayar var ve bu sayının arttırılması gerekir, çünkü yetmiyor. Öğrenci arkadaşlarımızın kütüphaneye olan ilgisi her geçen gün artıyor" şeklinde konuştular.Hakkari Halk Kütüphanesine rekor talep

Yetkililer ise, Valimizin Cüneyit Orhan Toprak’ın destekleri ile vatandaşların ihtiyacını karşılayacak yeni bir müstakil kütüphanenin kurulması için gerekli çalışmaların başlatıldığını, Kültür ve Turizm Bakanlığından da güncel yayınların sağlanması yönünde desteklerin alındığını belirttiler.

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