Hakkari kırsalında kadın terörist cesedi bulundu

Terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve yıurt dışında operasyonlare devam ediyor.

KADIN TERÖRİST CESEDİ ELE GEÇİRİLDİ

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 07.08.2018 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Balkayalar Mahallesi kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 bayan bölücü terör örgütü mensubu cesedi ile birlikte; 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 6 adet AK-47 kalaşnikof şarjörü, 1 adet telsiz ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.