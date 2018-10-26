Hakkari kültür sanat etkinlikleriyle kabuğunu kırıyor

Son yıllarda başlatılan hizmet atağı ile vatandaşların yaşam standartlarının artırıldığı Hakkari, düzenlenen kültür, sanat ve sportif etkinliklerle dikkati çekiyor.

HUZUR ORTAMI OLUŞTU

Güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlarla terör olaylarının neredeyse bitme noktasına geldiği, hayata geçirilen yatırımlarla hayat standartlarının yükseltildiği kent, Valilik öncülüğünde düzenlen birçok sanatsal, kültürel ve sportif faaliyete ev sahipliği yapıyor.

ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Kentte son iki yılda Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye tarafından "Kültürlerin Dansı ile Reng-i Hakkari 2", "2. Kar Festivali", "2. Ters Lale Festivali", "1. Ulusal Film Festivali" ve "1. Hakkari Kitap Fuarı"nın yanı sıra birçok gösteri ve etkinlik düzenlendi.

KİTAP FUARI AÇILDI

Kentin sosyal hayatına renk katan ve tanıtımına katkı sağlayan etkinlikler kapsamında, Hakkarili sinemaseverler yeni vizyona giren birçok film ile buluşurken, yazarlar da okurları ile bir araya geldi.

Bunun yanı sıra akrobatik basketbol, sirk ve kukla gösterileri ile birçok gösteri sunuldu, çeşitli tiyatro oyunları sahnelendi, 101 yayın evinin katılımı ile kitap fuarı düzenlendi.

"HERKESİ BURAYA BEKLİYORUZ"

Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, "Vatandaşlar etkinliklere yoğun ilgi gösteriyor. Hakkari artık kültür, sanat, spor ve kitap ile gündeme gelen bir ilimiz. Hakkari çok güzel bir şehir. Uzaktan bakıldığında belki bunu görmüyor olabiliriz ama ben burada tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum, Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlarımız şunu bilsinler ki Hakkari gayet güvenli ve huzurlu bir şehir." ifadesini kullandı.