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Hakkari merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Hakkari merkezli birçok ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda, hakkında yakalama kararı bulunan 12 kişiden 9'u gözaltına alındı.

İHA | 28.03.2018 - 12:33..
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Hakkari'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Valilik bu çalışmalar kapsamında, 23 Mart 2018 günü Hakkâri merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda 9 şüphelinin gözaltına alındığını bir açıklamayla duyurdu.

Açıklama şöyle: "23 Mart 2018 günü Hakkâri merkezli olmak üzere Ankara, İstanbul, Mersin, Konya, Sivas, Manisa, Tokat ve Trabzon illerinde; Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY bölücü terör örgütüne yönelik yürütmüş olduğu soruşturmalar kapsamında, Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünce Bylock isimli programı kullandığı belirlenen ve daha önceden ilgili KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünce ihraç edilen, aralarında rütbeli (emniyet amiri, komiser, komiser yardımcısı) emniyet personelinin de yer aldığı 12 şahsa yönelik eş zamanlı olarak operasyon yapılmıştır. Operasyon neticesinde 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 3 şahsın yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, 27 Mart 2018 günü Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğüne getirilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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