taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.799
USD
5,9193
EURO
6,7968
ALTIN
229,92
PETR
72,0900

Hakkari polisi çocukları bilgilendirmeye devam ediyor

Hakkari Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, “Biz Bir Aileyiz” projesi kapsamında Kur’an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

İHA | 10.08.2018 - 14:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bir süreden beriden Hakkari’deki değişik camilerde Kur’an kursuna giden çocukları ziyaret ederek onlarla yakında ilgilenen Hakkari polisi, çocuklara “Boğulma, kaçırılma olayları ile 115 Polis İmdat hattı” hakkında detaylı bilgiler vermeye devam ediyor.

Hakkari polisi çocukları bilgilendirmeye devam ediyor

“Biz Bir Aileyiz” projesi kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, TDP Şube Müdürlüğü ile birlikte polis halk ilişkilerini geliştirmek adına ve çocuklarla doğrudan irtibat kurarak doğru kaynakların paylaşılması adına Hakkari merkezindeki camileri ziyaret ettiler.

OYUNCAK HEDİYE EDİLDİ

Camileri ziyaret eden polis ekipleri, Kur’an kurslarına katılan çocuklarla bir araya geldiler. Burada çocuklarla yakından ilgilenen polis memurları, onlarla olan diyaloglarını geliştirmek için kendilerine oyuncak araba ve bebek hediye ettiler.

Polis ekiplerinin yakından ilgilendiği çocuklar ise, bu güzel bilgilendirme ve kendilerine dağıtılan hediyelerden dolayı polis ağabeylerine teşekkür ettiler.

Hakkari polisi çocukları bilgilendirmeye devam ediyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Türkiye'ye Brunson çağrısı

ABD'den Türkiye'ye Brunson çağrısı

1029
Başkan Erdoğan: Çeşitli kampanyalar yürütüyorlar

Başkan Erdoğan: Çeşitli kampanyalar yürütüyorlar

1377
Erdoğan'dan tezahürat yapan kişiye uyarı

Erdoğan'dan tezahürat yapan kişiye uyarı

187
Fitch'ten Türkiye'ye acil müdahale çağrısı

Fitch'ten Türkiye'ye acil müdahale çağrısı

308
Alman gazetelerinde konu Türkiye ekonomisi

Alman gazetelerinde konu Türkiye ekonomisi

332
Fahriye Evcen'e göre, Burak Özçivit tükenmedi

Fahriye Evcen'e göre, Burak Özçivit tükenmedi

60
Mike Pence'den Brunson tehdidi

Mike Pence'den Brunson tehdidi

556
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM