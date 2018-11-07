Hakkari prestij caddeleriyle ilgi çekiyor

Bir zamanlar toz ve topraktan geçilmeyen yollar, şimdi batı illerini aratmıyor. Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim’in göreve başlamasıyla birlikte kent merkezindeki çalışmalar gece gündüz devam ediyor.

BATIYI ARATMIYOR

Prestij cadde uygulaması, peyzaj çalışmaları, estetik duvar uygulaması, estetik-dekoratif kent aydınlatması, led ışıklandırmalardan oluşan özel imalat direklerin yerleştirilmesi, desenli yürüyüş yolları, birçok mahallede çocuk oyun grupları, aile parkları, trafik ışıkları, refüjlerin yeşillendirilmesi ve ışıklandırılması gibi birçok hizmetin devreye girmesi ile Hakkari caddeleri batıyı aratmayan görüntülere sahne oldu.

SOSYAL MEDYADA TIKLAMA REKORU

İl dışından Hakkari’ye gelen vatandaşların çekip paylaştığı Hakkari fotoğrafları ise, sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor. Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari’ye hizmet yapmanın ötesinde Hakkari’ye en iyi, en kaliteli, en verimli ve en doğru hizmetleri kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.

"HİZMETLERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Belediye olarak "2017 Hakkari Dönüşüm Programı" hazırladıklarını ifade eden Epcim, “Hakkari’nin temel sorunlarını çözmek için projelerimizi önümüze alarak ilerliyoruz. Özenle çalışarak Hakkari’mizi modern bir şehir yapmaya yönelik çalışmalarımızı hayata geçirdik. Hakkari halkı hizmetin en iyisine layıktır ve hizmetlerimiz devam ediyor.” dedi.