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Hakkari şehidi memleketine uğurlandı

Çukurca'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz defnedilmek üzere memleketine uğurlandı.

DHA | 04.02.2018 - 10:44..
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlerce 1 Şubat'ta üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan ve Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Piyadeli Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz, dün şehit oldu.

Hakkari şehidi memleketine uğurlandı

ŞEHİDİN EVİNDE GÖZYAŞI SEL OLDU

Bekar olan şehidin cenazesi gece saatlerinde uçakla Adana'ya getirilerek, Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehidin cenazesi daha sonra Pınar mahallesindeki baba evine getirildi.

Hakkari şehidi memleketine uğurlandı

CENAZE ARACINA ASKERİ SELAM

Şehit babası Aziz Akagündüz ve yakınları gözyaşı dökerken Türk bayraklarıyla donatılan sokak içerisinde dualar okundu. Bu sırada şehidin bir yakını olan kadın, cenaze aracına asker selamı verdi.

Hakkari şehidi memleketine uğurlandı

Şehit cenazesi, helallik alınmasını ardından defnedilmek üzere konvoy eşliğinde Niğde’nin Çamardı ilçesine bağlı Beyaz Kışlakçı mahallesine götürüldü.

Hakkari şehidi memleketine uğurlandı



Hakkari şehidi memleketine uğurlandı

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