Şehit Özel Harekat Polisi Muhammet Ali Mevlüt Dündar’ın naaşı uçakla saat 20.30 sıralarında Konya Havalimanına getirildi. Şehidi burada Konya Valisi Yakup Canbolat, Karaman Valisi Fahri Meral, Ak Parti Konya Milletvekili Hüsniye Erdeğon, Ak Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk ile çok sayıda askeri ve sivil erkan karşıladı.

"YİĞİDİM, ASLANIM, HOŞGELDİN"

Şehit polisin naaşı uçaktan alınıp cenaze aracına konulduğu sırada, tabutun yanına gelen anne Şerife Dündar, "Yiğidim, aslanım hoşgeldin. Hoşgeldin annem. Aslan kuzum, yiğit kuzum benim. Üzülmem kuzum. Sözümde duracağım. Mert benim oğlum, aslan benim oğlum, koç benim oğulum." diyerek oğlunun tabutuna sarılıp öptü.

Hakkari şehidi polisin annesi: Hoşgeldin yiğidim aslanım VİDEO

Şehidin bazı yakınlarıda kahrolsun PKK diye slogan attı. Şehit polisin naaşı daha sonra karayoluyla memleketi Karaman'a götürüldü.