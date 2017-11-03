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Hakkari Şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdikleri çatışmada şehit düşen asker ve korucularımız son yolculuğuna uğurlandı.

03.11.2017 - 17:06
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Hakkari Şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ GÖKHAN KURAK (ZONGULDAK)

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak'ın (28) naaşı, Zonguldak'ta toprağa verildi.

Hakkari Şehitleri son yolculuğuna uğurlandıŞehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak

Belde meydanında düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Özcan Ulupınar, Faruk Çaturoğlu ve Hüseyin Özbakır, CHP Zonguldak milletvekilleri Şerafettin Turpcu ve Ünal Demirtaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Tuğgeneral Sırrı Yılmaz, Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Zonguldak Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Gökhan İnan, kaymakamlar, belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hakkari Şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Kurak'ın cenazesi, beldedeki aile kabristanına defnedildi.

Hakkari Şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER ÖMER KÜÇÜK (HATAY)

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Ömer Küçük'ün cenazesi, helallik alınması için Kırıkhan ilçesi Özsoğuksu Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Hakkari Şehitleri son yolculuğuna uğurlandıŞehit Sözleşmeli Piyade Er Ömer Küçük

Küçük'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, daha sonra silah arkadaşlarının omuzlarında Hacı Meryem İçcan Camisi'ne getirildi. Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Erdal Ata, Hatay milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreninde, baba Cuma ve anne Hatice Küçük gözyaşlarını tutamadı. Bakan Özhaseki, baba Küçük'e başsağlığı dileğinde bulundu.

Hakkari Şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Hakkari Şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER EMRE KARAASLAN (BURSA)

Çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Emre Karaaslan'ın cenazesi, Bursa'da defnedildi.

Hakkari Şehitleri son yolculuğuna uğurlandıŞehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Karaaslan

Şehit Karaaslan'ın (24) Türk bayrağına sarılı naaşı, ilk olarak Kestel ilçesindeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Karaaslan'ın cenazesi, merkez Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Camisi'ne götürüldü.

Hakkari Şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, bazı milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Hakkari Şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kestel'deki aile kabristanında toprağa verildi.

ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER SERCAN KARA (ISPARTA)

Çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Sercan Kara, Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı. Gelendost Devlet Hastanesinden alınan Sercan Kara'nın (26) Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, Yenice köyündeki babaevinin ardından Yenice Köyü Mezarlığı'ndaki tören alanına getirildi.

Hakkari Şehitleri son yolculuğuna uğurlandıŞehit Piyade Sözleşmeli Er Sercan Kara

Cenaze törenine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aileye taziyelerini iletti. Kara'nın babası Menderes Kara'nın evladının parkasını giydiği görüldü.

Hakkari Şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin naaşının üzerine Isparta gülü bırakıldı. Köylülerden Hüseyin Kılınç'ın şehit Kara için yazdığı şiiri okuması herkesi duygulandırdı. Yenice Köyü Camisi'ndeki cenaze namazının ardından Kara'nın cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

Hakkari Şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, protokol üyeleri, askeri yetkililer, şehidin görev yaptığı bölgedeki asker arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı.

Hakkari Şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER ERKAN KARACA (SAMSUN)

Çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Erkan Karaca için Samsun'da cenaze töreni düzenlendi.

Hakkari Şehitleri son yolculuğuna uğurlandıŞehit Piyade Sözleşmeli Er Erkan Karaca

Şehit Karaca'nın (28) Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınmak amacıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak babaevinin bulunduğu Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Hakkari Şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazından sonra şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak top arabasına konuldu.

Hakkari Şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Bir süre top arabasıyla götürülen şehit Karaca'nın naaşı, daha sonra cenaze aracıyla toprağa verilmek üzere Çarşamba ilçesine gönderildi.

Hakkari Şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazına, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsunsporlu futbolcular, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Hakkari Şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

TAŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER TAYFUN KAVUN (KIRŞEHİR)

Çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Kavun'un cenazesi, memleketi Kırşehir'de toprağa verildi.

Hakkari Şehitleri son yolculuğuna uğurlandıŞehit Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Kavun Tayfun Kavun

Şehit Kavun'un (26) Türk bayrağına sarılı naaşı, töreninin yapılacağı Cacabey Meydanı'na getirildi. Şehidin babası Recep, annesi Ayşe Kavun ile kardeşleri ve yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Görevliler şehidin yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

Hakkari Şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin cenazesi, gözyaşları arasında Şehit Hava Pilot Astsubay Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde defnedildi.

Hakkari Şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin yanı sıra, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Kırıkkale Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Belediye Başkan Vekili Veli Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Ekemen, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.

ŞEHİT GÜVENLİK KORUCULARI OSMAN YEŞİL VE ALAADDİN TEKİN (HAKKARİ)

Saldırıda şehit düşen güvenlik korucuları Osman Yeşil ile Alaaddin Tekin'in cenazeleri defnedildi.

Hakkari Şehitleri son yolculuğuna uğurlandıŞehit Güvenlik Korucuları Alaaddin Tekin (Solda) ve Osman Yeşil (Sağda)

Şehit güvenlik korucuları Yeşil ile Tekin için 34. Hudut Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

Hakkari Şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Törenin ardından şehitlerin Türk bayraklarına sarılı tabutu, Hakkari'nin Gelişen köyü, Toklu mezrasına getirildi.

Hakkari Şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Şehitlerin naaşları, burada kılınan cenaze namazının ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenle toprağa verildi.

Hakkari Şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

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