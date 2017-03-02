taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.656
USD
3,6943
EURO
3,8937
ALTIN
147,76
PETR
55,9800

Hakkari Valisi Mehmetçik'e ziyarette bulundu

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, hudutta görev yapan askerleri ziyaret edip, onlarla sohbet etti.

02.03.2017 - 13:15
  1. Haberler
  2. İç Haber

 

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ile PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki kamplardan ülkeye geçişlerini engellemek amacıyla bölgeye hakim tepelerde görev yapan Mehmetçik'e ziyarette bulundu.

Hakkari Valisi Mehmetçik'e ziyarette bulundu

VALİDEN HUDUTTAKİ MEHMETÇİK'E ZİYARET

Çukurca 2. Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Albay Mikayil Çelik tarafından karşılanan Vali Toprak, 2 bin 200 rakımlı Kale ve Dağbaşı Tepe üs bölgelerinde son teknoloji silah ve cihazlarla sınırda görev yapan ve adeta kuş uçurtmayan askerlerle bir süre sohbet etti.

Hakkari Valisi Mehmetçik'e ziyarette bulundu

Hakkari Valisi Mehmetçik'e ziyarette bulundu

Hakkari Valisi Mehmetçik'e ziyarette bulundu

Hakkari Valisi Mehmetçik'e ziyarette bulundu

Hakkari Valisi Mehmetçik'e ziyarette bulundu

Hakkari Valisi Mehmetçik'e ziyarette bulundu

 

 

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin Erdoğan stratejisi

CHP'nin Erdoğan stratejisi

210
İzmir'de cezaevinde yangın

İzmir'de cezaevinde yangın

87
AP'den İngiltere'ye serbest dolaşım hakkı uyarısı

AP'den İngiltere'ye serbest dolaşım hakkı uyarısı

13
Barbaros Şansal: İçerisi daha güvenli

Barbaros Şansal: İçerisi daha güvenli

155
Bakan Özlü KOBİ kredilerinde başvuru sayısını açıkladı

Bakan Özlü KOBİ kredilerinde başvuru sayısını açıkladı

93
Ahmet Hakan'dan dönek eleştirilerine yanıt geldi

Ahmet Hakan'dan dönek eleştirilerine yanıt geldi

73
ABD'li askerlerin YPG'lilerle fotoğraflarına yanıt

ABD'li askerlerin YPG'lilerle fotoğraflarına yanıt

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM