Hakkari Valisi Mehmetçik'e ziyarette bulundu

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ile PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki kamplardan ülkeye geçişlerini engellemek amacıyla bölgeye hakim tepelerde görev yapan Mehmetçik'e ziyarette bulundu.

VALİDEN HUDUTTAKİ MEHMETÇİK'E ZİYARET

Çukurca 2. Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Albay Mikayil Çelik tarafından karşılanan Vali Toprak, 2 bin 200 rakımlı Kale ve Dağbaşı Tepe üs bölgelerinde son teknoloji silah ve cihazlarla sınırda görev yapan ve adeta kuş uçurtmayan askerlerle bir süre sohbet etti.