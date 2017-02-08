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Hakkari Valisi Toprak'tan Hudut Kartallarına ziyaret

Vali Cüneyit Orhan Toprak, Şemdinli'de zor şartlarda vatan savunması yapan hudut kartallarını nöbet tuttukları mevzilerde ziyaret etti.

08.02.2017 - 23:34
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Toprak ve beraberindeki Şemdinli Kaymakamı Muhammed Fuat Türkman, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Hakkari il Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte helikopterle Şemdinli İlçesi'ne bağlı Mergasev ve Gedik Tepe üs bölgelerinde vatan savunması yapan askerleri ziyaret etti.

Hakkari Valisi Toprak'tan Hudut Kartallarına ziyaret

Eksi 30 derece soğukta nöbet tutan askerlerle sohbet edip, komutanlarından bilgi alan Vali Toprak, yolların yapılmasıyla üs bölgelerine 18 konteynır, banyo, tuvalet ve seyyar mutfak getirildiğini belirterek şöyle dedi:

"Güvenlik güçlerimiz vatan savunmasını canı pahasına yerine getiriyor. Komutanlarının komutası altında zor iklim şartlarında, ülkemizin sıfır noktasında soğukla mücadele ederek, sınırdan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı tetikte ve hazır bekliyor. Devletimizin terör örgütüne yönelik çok önemli ve kararlı mücadelesi kapsamında paşalarımızın, generallerimizin, subaylarımızın, astsubaylarımızın komutasında kahraman Mehmetçiğimiz, ülkemizin bu en uç noktasında, öncelikle Hakkârimizin, sonra bölgemizin ve en sonunda da bütün ülkemizin güvenliği için her türlü zorluğa göğüs gererek, her türlü saldırıya ve vatan savunmasına hazır bekliyor."

Vali Toprak, kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu üs bölgelerinde 24 saat nöbet tutan askerlerin mevzilerini birbirine bağlayan kardan tünellerden geçti.

Hakkari Valisi Toprak'tan Hudut Kartallarına ziyaret

Hakkari Valisi Toprak'tan Hudut Kartallarına ziyaret
Hakkari Valisi Toprak'tan Hudut Kartallarına ziyaret

Hakkari Valisi Toprak'tan Hudut Kartallarına ziyaret
Hakkari Valisi Toprak'tan Hudut Kartallarına ziyaret
Hakkari Valisi Toprak'tan Hudut Kartallarına ziyaret
Hakkari Valisi Toprak'tan Hudut Kartallarına ziyaret

Hakkari Valisi Toprak'tan Hudut Kartallarına ziyaret
Hakkari Valisi Toprak'tan Hudut Kartallarına ziyaret

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