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Hakkari ve ilçelerinde özel güvenlik bölgesi ilan edildi

25 yerleşim birimi, artan terör eylemleri nedeniyle 13-27 Haziran'da özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

12.06.2017 - 14:14
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Hakkari ve ilçelerinde özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Hakkari Valiliği, merkez  sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, kentin  sosyal ve ekonomik gelişmesinin olumsuz etkilediği, bu nedenle bazı bölgelerin özel güvelik bölgesi ilan edildiği belirtilerek şöyle denildi:

YAZILI AÇIKLAMA

"Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar.Valilik Makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, Devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince;İlimiz Merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova İlçeleri sınırlarında bulunan;25  bölge 13 Haziran 2017 günü saat 00:00:01’den 27 Haziran 2017 günü saat 23:59:59’a kadar, “Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."

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