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Hakkari Yeni mahalle asfalta kavuşuyor

Hakkari’de yaz aylarından toz bulutundan kış aylarında ise çamurdan geçilmeyen Yeni Mahallesi’nde kayyum atanmasının ardından asfalt çalışmaları başlatıldı.

İHA | 18.08.2018 - 13:45..
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Hakkari Yeni mahalle asfalta kavuşuyor

Otluca köyü Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı yolu ile birçok grup köy yollarını geçiş güzergahında bulunan ve yaz aylarından tozdan kış aylarında ise çamurdan geçilmeyen Yeni Mahalle yolu asfalta kavuşuyor.

TOZ BULUTU OLUŞUYORDU

Birkaç yıl öncesinde araçların geçişi esnasında oluşan toz bulutu yüzenden evlerinden çıkamadıklarını belirten vatandaşlar, mahalle yolunu trafiğe kapatarak oturma eylemi yapmışlardı.

Hakkari Yeni mahalle asfalta kavuşuyor

YERİNDE İNCELENDİ

Artık bu sıkıntıdan kurtulacağının sevincini yaşayan mahalle sakinleri, bu çalışmalardan dolayı belediye yetkililerine teşekkür ettiler. Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Yeni Mahallede başlatılan yol asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyip denetimde bulundu.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Başkan Epcim kentin birçok noktasında asfalt çalışmalarının kademeli olarak devam ettiğini belirterek, tüm yolların asfaltlanması için çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini belirtti.

Yeni Mahallede yapılan asfalt çalışması kent merkezine ise ayrın bir görünüm kattı.

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