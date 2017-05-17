Hakkari'de 1 PKK'lı öldürüldü

Hakkari Valiliği, çatışmada öldürülen PKK'lı ile ilgili açıklama yaptı:

"1 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ"

"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 17 Mayıs 2017 günü İlimiz Merkez Akbulut, Ördekli ve Kaymaklı Köyleri kırsal alanında İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce yürütülen operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarıyla yaşanan temasta 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bununla birlikte 1 M-16 piyade tüfeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."