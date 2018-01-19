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Hakkari’de 15 köy, 42 mezra yolu ulaşıma kapandı

Yoğun kar yağışı nedeniyle il ve ilçelere bağlı 15 köy, 42 mezra yolu ulaşıma kapandı.

DHA | 19.01.2018 - 11:03..
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Hakkari kent merkezinde uzun bir aradan sonra bugün kar yağışı etkili olmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan kar, kenti beyaza bürüdü.

Hakkari’de 15 köy, 42 mezra yolu ulaşıma kapandı

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYİ BULDU

Kar kalanlığının yaklaşık 10 santimetreyi bulduğu Hakkari'de 15 köy ve 42 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kapalı köy ve mezra sayısının aratacağını söyledi.

Hakkari’de 15 köy, 42 mezra yolu ulaşıma kapandı

"SEVİNİYORUZ"

Hakkari’de geçmiş yıllara göre karın geç yağdığını söyleyen Hasan Öztunç, "Ülkemizde ve özellikle Doğu Anadolu bölgesinde ne kadar çok kar yağarsa o kadar iyi olur, kuraklık yaşamayız. Karın bu kadar zaman sonra yağması iklim değişikliğinin gösteriyor. Biz Hakkari'ye kar yağdığı için seviniyoruz" dedi.

Hakkari’de 15 köy, 42 mezra yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’de 15 köy, 42 mezra yolu ulaşıma kapandı

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