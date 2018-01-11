Hakkari'de 150 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi

20 kilometre hızla giderken kaza nasıl olur?

1 Jandarmadan Gökçeada'da fuhuş operasyonu Gökçeada ilçesinde jandarmanın düzenlediği fuhuş operasyonunda 2'si kadın, 9 kişi gözaltına alındı.

2 Komşuların kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı Şanlıurfa'da iki komşu aile arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

3 İbrahim Tatlıses: İstanbul'a küstüm İzmir'de yaşamaya karar veren İbrahim Tatlıses, "Ben İzmir'i sevdim o da beni sevdi. Trilyon verseler İstanbul'a dönmem." dedi.

4 Hazine kripto para için harekete geçti Dünya ekonomi piyasalarının gündeminde düşmeyen kripto paralar, Hazine Müsteşarlığı'nın da gündeminde. Hazine'den yapılan açıklamada kripto paralar için çalışma grubunun oluşturulmasına karar verildi.

5 Şehit edilen Filistinlinin ailesinden tazminat istendi İsrail ordusu üç yıl önce vurarak şehit ettiği Filistinli aktivist Guneymat’ın üzerine devrilen askeri aracın masrafını almak için ailesinden 27 bin dolar tazminat talebinde bulundu.

6 FETÖ'nün Muğla asker imamı tutuklandı FETÖ terör örgütünün Muğla asker imamı Ö.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.