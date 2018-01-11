Hakkari'de 150 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi

Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Tekeli Köyü İlk ve ortaokuluna giden öğrenciler, öğlen yemeği sonrası rahatsızlandı.
İSHAL, MİDE BULANTISI VE KUSMA
İshal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine okul idarecileri 112 ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine öğrenciler okula gelen ambulans ve okul servisleriyle Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Öğrencilerin yedikleri öğle yemeği ile ilgili açıklama yapılmazken, hastanede tedavi gören öğrencilerin genel olarak sağlık durumların iyi olduğu belirtildi.