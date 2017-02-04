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Hakkari’de 150 yeni güvenlik korucusu alınacak

Hakkari’ye 150 yeni güvenlik korucusu (GK) kadrosu verildiği belirtildi.

04.02.2017 - 11:18
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güvenlik korucusu

Güvenlik korucusu olabilmek için, nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli bir örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği, diploma veya okur-yazar olduğuna dair il veya ilçe eğitim müdürlüklerinden alınmış belge, askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge, resmi kuruluşlardan alınmış, geçici köy koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu, 6 adet vesikalık fotoğraf, 6 sabıka kaydı, il/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgah belgesi istendiği belirtildi.


Konuyla ilgili Hakkari Valiliği resmi internet sitesinden bilgi alınabilecek.

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