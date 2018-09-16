Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

1 İstanbul’un plajlarında temizlik seferberliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin 96 plajında yaptığı temizlik çalışmalarında bu yıl 12 bin 444 metreküp çöp topladı.

2 Messi penaltı konusunda kendini eleştirdi Barcelona'nın yıldızı Messi, penaltı vuruşlarında eksik olduğunu ve kendisini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

3 Antonio Mohamed: Emre Mor akıllandı Celta Vigo'nun teknik adamı Antonio Mohamed, disiplinsiz davranışları nedeniyle daha önce kadro dışı bırakılan Emre Mor'un çok çalıştığını ve yakında 11'de olacağını ifade etti.

4 Negredo Al Nasr'a transfer oldu Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan Negredo, Al Nasr'a transferi için Dubai'ye uçtu.

5 İlk ders zili yarın çalacak Resmi ve özel okullardaki 17 milyon 749 bin 876 öğrenci ve 1 milyon 75 bin 196 öğretmen ders başı yapacak.

6 Mangkut Tayfunu Asya'yı vurdu Dünya ABD'de yaşanmakta olan Florence Kasırgası'nı konuşurken, benzer bir facia Filipinler'de de yaşanıyor. Filipinler'in kuzeyini etkisi altına alan Mangkut Tayfunu bir çok ülkede de hissediliyor.