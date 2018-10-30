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Hakkari'de 2 terörist daha öldürüldü

Terör örgütlerine göz açtırmayan Mehmetçik, Hakkari'de operasyonlarına devam ediyor. Yapılan hava harekatıyla 2 terörist daha öldürüldü.

İHA | 30.10.2018 - 01:15..
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışı ve sınırlarımız içerisindeki operasyonlarından yeni haberler gelmeye devam ediyor. TSK, Hakkari'de tespit edilen teröristlere hava harekatı düzenledi.

İHA TESPİT ETTİ

Hakkari kırsalında güvenlik güçleri tarafından düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Hakkari merkez Kavaklı köyü Yoncalı bölgesinde İHA ile tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu icra edilen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiş olup konu ile ilgili adlı tahkikata devam edildiği belirtildi.

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