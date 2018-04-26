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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’de jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 1 terörist ağır yaralı, 1 terörist ölü olarak etkisiz hale getirildi.

İHA | 26.04.2018 - 09:08..
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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “Hakkari il merkez Kaymaklı-Ördekli bölgesinde faaliyet yürüten PKK/KCK terör örgütü mensupları hakkında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışma neticesinde 25 Nisan 2018 tarihinde söz konusu bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Başlatılan geniş çaplı operasyon neticesinde 26 Nisan 2018 tarihinde çıkan çatışmada 1 terörist ağır yaralı, 1 terörist ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Arazinin sarp ve engebeli olmasından yararlanarak kaçmaya çalışan 3 teröristi yakalamak maksadıyla başlatılan arazi arama tarama faaliyetleri halen devam etmektedir.” denildi.

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

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